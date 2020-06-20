MERSİN (İHA) – Mersin'de çocukların sınav heyecanı başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmek için sabahın erken saatlerinden itibaren Mersin'deki okullara gelmeye başlayan öğrencilere, girişte dezenfektan sıkılarak maske dağıtılırken, öğretmenler sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması için uyarılar yaptı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen LGS sınavı, Mersin il genelinde, 396 okuldaki 2 bin 410 salonda gerçekleştiriliyor. Toplam 39 bin 414 öğrencinin girdiği sınav çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde 259 adet de tek kişilik salon hazırlandı. Ayrıca, çeşitli gerekçelerle okullara gelemeyecek olan 12 öğrenci ise sınava evlerinde girdi.

Korona virüs önlemleri çerçevesinde sınava girdiler

Mersin'deki okullarda sınava giren öğrenciler, sabah saat 08.30'dan itibaren okul önlerinde toplanmaya başladı. Sınava merkez Akdeniz ilçesindeki İleri Ortaokulunda giren öğrenciler, korona virüs önlemleri kapsamında sıkı bir denetimden geçirilerek okul bahçesine alındı. Toplam 346 öğrencinin sınava girdiği okul önünde polis memurları tarafından önlem alındı. Öğrenci velileri okul önünden uzaklaştırılırken, kapıda görevli öğretmenler de sıraya giren öğrencileri sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı. Taktıkları maskeler çöpe attırılarak yeni maskeler verilen öğrencilerin, içeriye alınmadan önce dezenfektanla el hijyenleri de sağlandı.