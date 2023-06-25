Mersin'de 'Çölyak hastalarına destek projesi' devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 3 yıl önce başlatılan ‘Çölyak hastalarına destek projesi', hastaların dertlerine derman olmaya devam ediyor.

Her yıl Ramazan ayında düzenli olarak 500 glütensiz gıda kolisini vatandaşlara ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, kişi başı haftalık 21 ekmek ve aylık 3 kilo unu da hem Mersinlilere hem de kente gelen depremzede vatandaşlara ulaştırdı. Çölyak hastası vatandaşlardan gelen talepler üzerine, Ramazan ayı dışında da gıda kolisi desteği sunulmaya başlandı. Çölyak hastalığıyla mücadele eden vatandaşlar, 'Alo 185' ve 'Teksin' uygulaması üzerinden başvurarak gıda desteğinden yararlanabiliyor.

“Pahalı bir ürün olan glütensiz ürünleri artırarak dağıtmaya devam edeceğiz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünde sosyolog olarak görev yapan Nurten Kılıç, her yıl düzenli olarak gıda desteği verdiklerini aktararak, “Çölyak gıda paketinde hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik ürünlerimiz oluyor. Glütensiz ürünler ekonomik nedenlerden dolayı çok pahalı. Vatandaşlarımız bunu tedarik etmekte çok zorlanıyordu. Hem onlara destek sağlamak hem de çocukları mutlu etmek için böyle bir projeye başladık. Geçen yıl 500 koli dağıtıldı. Bu yıl 750'ye çıkardık ve kat kat bu şekilde gidecek diye umuyoruz” dedi.

Çölyak hastası vatandaşların desteklerden çok memnun olduğunu belirten Kılıç, “Vatandaşlarımız çok memnun. Koliyi teslim alanlar hem Teksin, hem Alo 185 hem de whatsapp hatlarımızdan teşekkür mesajları gönderiyorlar. Biz de onlarla birlikte mutlu oluyoruz” diye konuştu. Destek ve hizmetlerden yararlanmak isteyen çölyak hastalarının, 'Teksin' uygulaması üzerinden ya da 'Alo 185'i arayıp başvuru yapabileceklerini söyleyen Kılıç, “Biz vatandaşlarımızın her anında, hastalığında ve sağlığında yardımcı olmak için buradayız. İstedikleri zaman Alo 185 hattından veya 'Teksin' uygulaması üzerinden bizlere ulaşabilirler” ifadelerine yer verdi.

“Ücretsiz glütensiz ekmek ve gıda kolisi desteği alıyoruz”

Büyükşehir Belediyesinin glütensiz gıda kolisi ulaştırdığı vatandaşlardan 71 yaşındaki çölyak hastası Fatih Barışan, “Dört senedir çölyak hastasıyım. Belediye Başkanımıza bizleri düşündüğü ve yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz. Glütensiz ekmekleri ve kolileri alıyoruz” dedi.

“Çölyaklılar olarak çok memnunuz”

9 senedir çölyak hastalığı ile mücadele eden Firdevs Caba ise desteklerden çok memnun olduğunu dile getirerek, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçen sene Ramazan ayında bir koli aldım. Bu sene tekrar başvurdum ve yine aldık. Bütün çölyaklılar olarak çok memnunuz. Allah razı olsun” ifadelerine yer verdi.