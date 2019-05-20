Mersin'de coşkulu fener alayı

MERSİN (İHA) – Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayı, binlerce Mersinlinin katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi. Fener alayına katılanlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile marşlar söyleyerek yürüdü.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde gerçekleşen fener alayı, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Amfi Tiyatro'dan başlayarak Mezitli Cumhuriyet Gösteri Merkezi'nde sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi ortaklığı ile düzenlenen fener alayına Başkan Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte katılırken, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve meclis üyeleri de yürüyüşte yer aldı.

Fener alayında, Adnan Menderes Bulvarı renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu. Meşaleleri ile yürüyüşe katılan 7'den 70'e binlerce Mersinli ıslıklar, alkışlar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüdü. Yol boyunca marşlar ve şarkılar söyleyen vatandaşlara çevreden geçen araçlar da korna çalarak destek verirken, Galatasaray taraftarları da şampiyonluk coşkusuyla yürüyüşe katılınca renkli görüntüler yaşandı.

“Her şey 100 yıl önce bugün başladı”

Fener alayının son bulduğu Cumhuriyet Gösteri Merkezi'nde bayram kutlaması etkinliklerle devam etti. Seçer, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyet tarihi boyunca millet olarak türlü zorluklarla mücadele edildiğini söyledi. Seçer, “Her şey 100 yıl önce işte bugün mavi gözlü devin Samsun'a çıkması ile başladı. Bugün özgür bir ülkede, her ne kadar ağır aksak gitse de demokratik bir ülkede yaşıyorsak, Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadele arkadaşları sayesinde olmuştur” dedi.

Ecdadımızın kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla mücadele ettiğini ve bu ülkeyi zor şartlar altında kurtardığını anlatan Seçer, “Ecdadımız yokluk çekti, aç kaldı ama işgal altındaki ülkesini kurtararak bizlere armağan etti. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana da çok meşakkatli günlerden geçtik. Demokrasi mücadelesi verdik” diye konuştu.

“Yüce Atatürk muazzam bir lider”

“Yüce Atatürk gerçekten muazzam bir lider” diyen Seçer, Atatürk'ün bu ülkeyi gençlere armağan ettiğini vurguladı. Seçer, “Gençlerimizin kıymetini bileceğiz. Onların çağdaş bir eğitim almasını sağlayacağız. ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözünü feyz alarak çok daha fazla çalışmalarını, kendilerini yetiştirmelerini, çağdaş ve daha özgür daha bir şekilde bu ülkede yaşamaları için elimizden geleni yapacağız. Onlar bizim umudumuz olacak” diye konuştu.

Kutlamada daha sonra Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya cevabı okundu. Etkinlik, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının konuk solist Çağdaş Anadolu konseri ile devam etti.