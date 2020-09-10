Mersin'de Covid-19 ile mücadele aralıksız sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, salgının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günlerden itibaren Covid-19 ile mücadele çalışmalarının başarılı bir şekilde aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatlarıyla ilk günden itibaren alarm durumuna geçen ve belediye hizmetlerinde ağırlığı korona virüs ile mücadele ve destek çalışmalarına veren ekipler, koordineli olarak yürüttükleri çalışmalarla göz dolduruyor. Salgın riskini en aza indirmek için kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, bir taraftan ortak kullanım alanlarını hijyenik koşullara kavuştururken, bir taraftan da kişisel hijyeni sağlamak için içerisinde maske, dezenfektan gibi koruyucu materyaller bulunan sağlık paketlerini vatandaşlara ulaştırarak virüsle mücadelede önemli bir rol oynuyor.

Kent merkezinden en uzak noktalara kadar tüm Mersin'i hizmet çemberine alan Büyükşehir Belediyesi, virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk günden harekete geçerek acil durum eylem planını devreye soktu. Hazırlanan sağlık paketleri camilerden trafik ışıklarına, tarımla uğraşan işçilerden dezavantajlı bireylere kadar her kesimden vatandaşa ulaştırıldı. Kişisel hijyende önemli bir yer tutan ve içerisinde dezenfektan, sabun, maske ve bilgilendirme broşürleri olan 79 bin 715 adet sağlık paketi, 105 bin 915 sabun, 37 bin 915 şişe dezenfektan, belediye birimlerinde 399 bin 482 maske ile ayrıca toplu taşıma araçları ve ortak kullanım alanları için 10 bin litre dezenfektanın kent genelinde dağıtımı yapıldı.

Mücadele kadar destek de önemli

Pandemi süresince yaşanan sorunların ekonomik kayıpları beraberinde getirmesi nedeniyle de kolları sıvayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, virüsle mücadelede olduğu kadar destek çalışmalarıyla da zor günlerinde Mersinlilerin yanında yer aldı. Bugüne kadar aşhanede üretilen 9 bin kişilik yemek, engelli, yaşlı ve dar gelirli ailelerin sofralarına ulaşırken, tam 166 bin 250 paket gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirilerek bir rekora daha imza atıldı. Ayrıca yeni bebek sahibi olan aileleri de unutmayan ekipler, içerisinde şampuandan bebek bezine, mamadan ıslak mendile kadar birçok ihtiyaca cevap veren 12 bin paket hediyeyi ‘El bebek gül bebek' projesi kapsamında anne ve babalara ulaştırdı. Çocuk gelişimi için sütün önemini, hayata geçirdiği süt dağıtım hizmetleriyle perçinleyen Büyükşehir Belediyesi, okullar kapalı olduğu için evlerinde kalan 350 bin çocuğun sütünü yine kapılarına kadar götürerek dağıttı.

Şubat ayında pandemi planını hazırlayarak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü uzmanları tarafından tüm sağlık çalışanlarına Covid-19 hakkında eğitim verilmesine de öncülük etti. Krizi yönetebilmek için kurulan kriz masasında kaygı bozukluğuna yönelik taleplere karşı psikolog, toplumsal ve sosyal açıdan kriz boyutunda sorunlara karşı da sosyal hizmet uzmanlarından oluşan meslek gruplarına yer veren Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 96 kişilik 12 ekip ile kriz masasında görev aldı. 16 Mart'tan 27 Mayıs'a kadar toplamda 81 bin 498 çağrı kaydı alınan kriz masasında, hazırlanan dezenfeksiyon planı doğrultusunda 29 bin 100 işyeri ve kamu kurumu dezenfekte edildi. Spor tesislerinde 74 sağlık çalışanı, Tarsus Gençlik Kampı Berdan Konuk Evi'nde ise 20 sağlık çalışanının barınma ihtiyacı giderildi. Yine diyaliz hastası, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kanser hastası olan 6 bin 452 kişiye hijyen paketi dezenfektan, maske, sabun, eldiven, çamaşır suyu paketi teslim edildi. Kurulan 3 boyutlu yazıcı atölyesinde 5 adet 3D yazıcı ile sağlık çalışanları için günlük 30 adet siperlik maske üretilerek bin 400 adet siperlik maske sağlık çalışanlarına hediye edildi. Ayrıca evinde yalnız yaşayan ve raporlu ilacını alamayan hastaların ilaçları eczaneden alınıp kendilerine teslim edilirken, evde sağlık ekipleri özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların evde muayene ve tedavi hizmetlerine devam ediyor. Yaşlı Destek Birimi ise kimsesiz ve yalnız yaşayan 120 yaşlı vatandaşı her gün arayarak ateş, halsizlik, öksürük durumlarını takip ederken, korunma yolları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor.

Toplamda 20 bin adet de kağıt sabun dağıtımı yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, birçok noktaya asılan bilgilendirme afiş çalışmaları ile konunun hassasiyetine dikkat çekerken çalışanlarına da bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri düzenliyor.