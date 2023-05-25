Mersin'de Cumhur İttifakı milletvekilleri mazbatalarını aldı

Milletvekili Genel Seçimlerinde Mersin'de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti'den Mersin milletvekili seçilen Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Faruk Dinç ile MHP'den seçilen Levent Uysal, Mersin Adliyesinde bulunan İl Seçim Kuruluna giderek mazbatalarını aldı. AK Parti birinci sıradan milletvekili seçilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ise yeni oluşturulacak kabinenin ardından mazbatasını alacağı öğrenildi. Milletvekilleri, İl Seçim Kurulu Başkanı Ceren Turgut ve üyeleri tarafından verilen mazbatalarını alarak, görevlerine başladı.

Başkan Turgut, seçilen milletvekillerini tebrik ederek yeni dönemde görevlerinde başarılar diledi. Milletvekillerine Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile partililer de eşlik etti.