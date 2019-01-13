Mersin'de Cumhur İttifakı'nın tarafları ilk kez bir araya geldi

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna'nın ilk seçim ofisi açılışı, 'Cumhur İttifakı'nın taraflarını buluşturdu.

Tuna'nın, merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi'nde bulunan seçim ofisinin açılışına MHP ve AK Parti il başkanlarının yanı sıra AK Parti Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan ile ilçe başkanları ve her iki partinin teşkilat yöneticileri de katıldı.

Açılışta konuşan MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, 'Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin geleceği için kurulduğuna vurgu yaparak, ittifakın şer odaklarının karşısında tek bir yürek olduğunu dile getirdi.

“Mersin'de Cumhur İttifakı adayı Hamit Tuna'dır”

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ise vatanını, milletini ve bayrağını seven Türk milletiyle el ele vererek Cumhur İttifakı adayı Hamit Tuna'yı büyükşehir belediye başkanı yapacaklarını söyledi.

Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan'da yaptıkları konuşmalarında, 31 Mart'taki seçimlerde Türkiye'de 'Cumhur İttifakı'nın kazanacağına inandıklarını belirterek, ittifakın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna'yı belediye başkanı yapmak için gece gündüz çalışacaklarını ifade edip, birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

"120 gündür sahadayız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, 120 gündür sahada olduklarını ve bu kentin kendilerini kabul ettiğini dile getirerek, "120 gündür sahadayız. Karşılığımız mükemmel. Bu kent bizi gerçekten kabul etmiş. Gezilerimizde bunu görüyoruz. Toplumun her katmanına girmek suretiyle sırça köşklerden değil milletin içerisinde olarak yönettiğimiz Toroslar gibi inşallah büyükşehir belediyesini de hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

“Bu kenti huzur ve mutluluğun başkenti yapacağız”

Mersin'in liman kenti ve Ortadoğu'ya açılan kapı olması nedeniyle son derece önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Tuna, insanların öncelikle huzur ve güven istediğini ifade ederek, "Bu kent adeta Türkiye'nin bir minyatürü. Bu kentte insanlar öncelikle huzur ve güven istiyorlar, uzlaşmacı yapı istiyorlar. Akşam sokağa çıktığı zaman gönül rahatlığı içerisinde gezebilme özgürlüğünü istiyorlar. Allah izin verirse sizler arkamızda durduğunuz sürece bunu yapmaya gücümüzde, gönlümüzde yeter. Bu kente kimliksiz bir kent diyorlar. Aslında bu kent çok kimlikli bir kent. Bu kentte tarım, turizm, lojistik, sanayi, teknoloji, sanat, spor hepsi var. Bu paydaştaki arkadaşlarımızla bir araya gelerek Mersin'i dünya kenti yapacağız. İnşallah 31 Mart'tan sonra öncelikle işsizliği azaltacağız, ulaşım sorununu çözeceğiz, tarımı geliştireceğiz. Ortaya koyacağımız projelerimizle ve genel iktidarın yapacağı projelerle Mersinimizi sadece Türkiye'nin değil, dünya'nın en güzel şehri yapacağız. Bu kenti huzurun ve mutluluğun başkenti yapacağız. Bizim tek derdimiz var o da bu kent. 31 Mart sonrasında yetki verildiği takdirde bu kentin tamamında kardeşçesine bir yaşam için söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualarla seçim ofisinin açılış kurdelesi programa katılan protokol üyeleri tarafından kesildi.