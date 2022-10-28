Mersin'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Mersin Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, il protokolü, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Törende Vali Pehlivan, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.