Mersin'de Cumhuriyet Bayramı sade bir törenle kutlandı

MERSİN (İHA) – Mersin'de Cumhuriyet Bayramı, korona virüs önlemleri altında sade bir törenle kutlandı. Tebrikleri kabul eden Mersin Valisi Ali İhsan Su, “Cumhuriyet, sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşayacağımızın teminatıdır” dedi.

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kültür Merkezi Şeref Salonunda tebrik töreni düzenlendi. Korona virüs önlemleri çerçevesinde maskelerle gerçekleştirilen törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Alpay Antmen, Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, il protokolü, gaziler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende Vali Su, tek tek tebrikleri kabul etti.

“Cumhuriyet, sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşayacağımızın teminatıdır”

Vali Su, törende yaptığı konuşmada, şanlı Türk tarihinin çok önemli dönüm noktalarından biri olan cumhuriyetin ilanının 97'nci yılını kutladı. Su, “Cumhuriyetimiz, tarih sahnesinde daima büyük bir millet olarak yer alan milletimizin sonsuza kadar hür ve bağımsız olarak yaşayacağının teminatıdır. Cumhuriyetimiz, türlü yoksunluklar ve imkansızlıklar içinde vatanı için mücadele eden, bu uğurda nice şehitler vermiş milletimizin ortak eseridir. Çünkü 29 Ekim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kenetlenen milletimizin, iradesine asla zincir vurulamayacağının, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin söz sahibi olamayacağının tüm dünyaya ilanıdır. Bizler de bugün onlara layık olmak için Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatmak, ülkemizin küresel ölçekte yükselişini hızlandırmak ve çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizi, aldığımız noktadan daha ileri seviyelere taşıyıp geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza emanet etmek için bu büyük milletin her bir ferdi olarak üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirme azim ve gayretindeyiz. Millet olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan Cumhuriyet Bayramının 97'nci kuruluş yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu toprakları bizlere sonsuza kadar vatan kılan aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün 97'nci yaşını kutladığımız cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde Mersinli hemşehrilerimin ve tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” diye konuştu.

Tören, Su'nun konuşmasının ardından sona erdi.