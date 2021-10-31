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Mersin'de Cumhuriyet Kupası Kros İl Birinciliği Yarışları yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kır Çiçekleri ve farklı branşlarda eğitim alan sporcularının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Mersin Cumhuriyet Kupası Kros İl Birinciliği Yarışları’na katıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kır Çiçekleri ve farklı branşlarda eğitim alan sporcularının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Mersin Cumhuriyet Kupası Kros İl Birinciliği Yarışları'na katıldığı bildirildi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun resmi programında da yer alan ve Türkiye Atletizm Federasyonu Mersin İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yarışmada, küçükler, yıldızlar ve gençler kız-erkek gibi çeşitli kategoriler yer aldı. 150 sporcunun yer aldığı yarışmaya Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 sporcu ile katıldı.


Kır Çiçekleri önemli dereceler aldı


Büyükşehir Belediyesinin Kır Çiçekleri Projesi'nde eğitim alan Havin Yılmaz Yıldız, Kızlar 2000 Metrede birinci olurken, Medine Gökçül ise Küçük Kızlar 1500 Metrede ikinci sırada yer aldı. Erkek sporcu kategorisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Sinan Şeker, Yıldız Erkekler 4000 Metrede birinci, Mehmet Karaahmet ikinci olurken, Kamil Yalçın ise Küçük Erkekler 2000 Metrede birinciliği elde etti. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları antrenörleri tarafından verildi.


Kır Çiçekleri'nden 29 Ekim kutlamaları


Kır Çiçekleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kocavilayet Ortaokulu'nda düzenledikleri ritim ve dans gösterisi ile kutladı. Vurmalı çalgı aletleri ile hazırladıkları müzik gösterisinin yanı sıra sahne ve dans gösterileri de sergileyen öğrenciler büyük beğeni topladı.

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