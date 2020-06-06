İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de dalgıç polisler sualtı dip temizliği yaptı

Mersin’de çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla dalgıç polislerce denizde sualtı dip temizliği yapıldı.

Mersin'de çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla dalgıç polislerce denizde sualtı dip temizliği yapıldı.


Mersin Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, Çevre Koruma Haftası kapsamında temizlik etkinliği düzenledi. Mersin Yat Limanının bulunduğu marina içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte, sualtı dip temizliği yapan dalgıçlar, çok miktarda plastik, lastik ve atık malzeme çıkardı. Toplanan atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.