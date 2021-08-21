Mersin'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün Mersin'deki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.