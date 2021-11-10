İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı

Mersin’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toroslar ve Mezitli ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 zanlı gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokuman ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.