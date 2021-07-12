İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de DEAŞ şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ şüphelisinden 4’ü tutuklanırken, 1’i ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ şüphelisinden 4'ü tutuklanırken, 1'i 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde sözde asayiş ve muhasebe birimlerinde faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye yasadışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 4 Temmuz tarihinde Mersin, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.