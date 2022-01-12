İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu: 17 gözaltı

Mersin’de 300 polisin katılımıyla silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 300 polisin katılımıyla silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel içerikli yayın ele geçirildi gerçekleştirdi.


Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallelerinde DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 14'ü yabancı uyruklu 20 kişiyi belirleyen ekipler, bu sabah 300 polisin katılımıyla 'Pence-2' adı verilen şafak operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerin de destek verdiği operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel içerikli yayın ile 30 bin ABD doları ele geçirildi.


Hakkında yakalama kararı bulunan şahısları arama çalışması sürerken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.