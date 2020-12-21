Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı temizlendi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, yerli ve yabancı öğrencilerle birlikte Mersinlilerin uğrak yerlerinden biri olan Kazanlı sahilinde biriken çöpler ile denizden gelen kilolarca atığın toplanarak sahil temizliği yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için tüm dünyada koruma altına alınan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının da yumurta bıraktığı nadir sahillerden biri olan Kazanlı sahili, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ve Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği'nin işbirliğinde temizlendi.

Maskeler unutulmadı

Mersinlilerin piknik yapmak veya yaz mevsiminde yüzmek için tercih ettiği kilometrelerce uzunluktaki Kazanlı sahilinin temizliği sırasında, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler gereğince belediye personeli, dernek üyeleri ve öğrenciler maske taktı. Erasmus programı kapsamında farklı ülkelerden eğitim için Mersin'e gelen öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, saatler süren çalışmayla çöpler ve denizden gelen atıklar sahilden toplanıp çuvallara dolduruldu. Ardından kilolarca lastik, plastik, cam, çöp ve tarımsal atıklar, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından traktöre yüklenip, bertaraf edilmek üzere Kazanlı sahilinden çıkarıldı.

Kazanlı ve Adanalıoğlu sahillerindeki etkinlik gelenekselleşti

Akdeniz Belediyesi, nesli tükenmek riski altında olduğu için tüm dünyada korumaya alınan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Kazanlı ile Adanalıoğlu sahillerinde, periyodik temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Belediye ayrıca, çeşitli sivil toplum örgütleri, eğitim kurumları ile yerli ve yabancı öğrencilerin de katılımıyla Kazanlı ve Adanalıoğlu sahillerinin temizliğini her yıl gerçekleştiriyor.