Mersin'de deniz suyu düzenli olarak kontrol ediliyor

Alınan numunelerin analizleri Akdeniz bölgesinin en güçlü laboratuvarlarından biri olan MESKİ merkez su analiz laboratuvarı tarafından yapılıyor. Numunelerin ilgili kriterlere uygun çıkması sayesinde vatandaşlar, gönül rahatlığıyla sahilleri kullanıyor.

MESKİ, vatandaşların Akdeniz sahillerinde her noktadan güvenle denize girebilmesi için gerekli denetimleri titizlikle sürdürüyor. Haziran ayı içerisinde Kocahasanlı, Erdemli, Kargıpınarı, Davultepe, Mezitli, Limonlu, Tırtar, Töbank, Kumkuyu, Sultankoyu, Yemişkumu, Paşa Türbesi, Kızkalesi, Akkum, Yapraklıkoy, Susanoğlu, Arkum, Büyükeceli, Karatepe, Anamur Ören ve Aydıncık halk plajları, Toslaklar Koyu, Bozyazı Kuğu Parkı Sahili, Karaağaç Piknik Alanı ve Aydıncık ile Anamur'da farklı sahil noktalarından numune alımı gerçekleştirildi. MESKİ Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anamur, Bozyazı, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde belirlenen 39 farklı sahil noktasından alınan numuneler analiz edilmeye başlandı. Alınan deniz suyu numunelerinin mikrobiyolojik analizleri akredite olan MESKİ merkez su analiz laboratuvarında titizlikle yapılıyor. Yaz ayları boyunca her hafta belirlenen noktalardan düzenli olarak alınan numuneler analiz edilerek, sonuçları MESKİ'nin uzman ekipleri tarafından ‘Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik' çerçevesinde değerlendirilmeye devam edilecek.

MESKİ tarafından alınan deniz suyu numunelerinden yapılan analiz değerlerinin yönetmelik kriterlerine uygun çıktığı görüldü. Plaj ve sahillerden yaz bitinceye kadar her hafta düzenli olarak alınacak numuneler ve gerçekleştirilecek analizler sayesinde vatandaşlar, güvenle sahillerden faydalanabilecek. MESKİ'nin kontrol ettiği noktaların sayısının her geçen gün artması ile daha temiz bir Mersin ve Akdeniz hedefleniyor. MESKİ, Mersin sahillerinde her noktadan denize girilebilmesi için gerekli tüm çalışmalara ve denetimlere titizlikle devam ediyor.

MESKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı Merkez Su Analiz Laboratuvarı Şube Müdürü olarak görev yapan Ayşenur Kurt, “MESKİ olarak Mersin sahillerinden vatandaşlarımızın gönlünce faydalanabilmesi için farklı noktalardan numuneler alınmaya başlandı. Sezon sonuna kadar bu numuneler alınacak olup, uzman ekiplerimiz tarafından denetlenecekler. 1 Haziran itibariyle 39 farklı numuneden aldığımız sonuçlar Yönetmelik değerlerine uygun olup, halkımız gönül rahatlığıyla sahillerimizden faydalanabilir” dedi.