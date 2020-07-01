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Mersin'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sade bir törenle kutlandı

Mersin’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 94’üncü yıl dönümü, korona virüs önlemleri çerçevesinde, sınırlı katılım ve sade bir törenle kutlandı.

Mersin'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 94'üncü yıl dönümü, korona virüs önlemleri çerçevesinde, sınırlı katılım ve sade bir törenle kutlandı.


Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Mersin Liman Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Sabah saat 9.30'da gerçekleştirilen törene, korona virüs önlemleri nedeniyle sınırlı katılım oldu. Maske ve sosyal mesafe gözetilerek yapılan törende, Mersin Liman Başkanı Murat Harun Baştürk ile Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.


Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.


Her yıl gerçekleştirilen Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Atatürk Parkı içindeki Refah Şehitleri Anıtı önünden deniz şehitleri anısına çelenk bırakma töreni de bu bayramda salgın nedeniyle yapılmadı.

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