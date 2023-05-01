Mersin'de denizde kaybolan bir kişinin cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, 29 Mayıs günü merkez Akdeniz ilçesi Millet Bahçesi sahil etabı yanında Suriye uyruklu bir kişi, balık avlamak için denize daldı. Söz konusu şahıstan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise anlattı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ve Mersin Emniyet Müdürlüğünün dalgıç polisleri tarafından arana çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları neticesinde ekipler, henüz kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmayla hayatını kaybeden vatandaş denizden çıkartılarak, cenaze aracına konuldu.

Şahsın cesedi otopsi yapılması için hastaneye kaldırıldı.