Mersin'de denizde kaybolan genci arama çalışması başlatıldı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, denizde kaybolan yabancı uyruklu genç için arama çalışması başlatıldı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmaların, sabah saatlerinde yeniden başlayacağı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam üzeri merkez Mezitli ilçesine bağlı Menderes Mahallesi sahilinde denize giren yabancı uyruklu 24 yaşındaki Eymen Muhammed, bir süre sonra gözden kayboldu. Muhammed'in yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Bölgede arama çalışması yapan ekipler bir sonuca ulaşamazken, havanın kararmasıyla çalışmalarına ara verdi.

Sabah erken saatlerde ekiplerin yeniden arama çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.