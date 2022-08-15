Mersin'de denize giren iki arkadaştan biri boğuldu, diğeri yoğun bakıma alındı

Mersin'de denize giren iki arkadaştan biri boğularak hayatını kaybederken, suyun yüzeyinde baygın bulunan diğer şahıs ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Boğulan şahsın cesedi kayalıklara sıkışmış halde bulundu.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Halk Plajı'nda meydana geldi. Sahilde vatandaşlar su yüzeyinde hareketsiz şekilde ters duran birini fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada bölgedeki vatandaşlar şahsı karaya çıkardı. Yaşam fonksiyonları olmayan şahıs ambulansla kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesinde tekrar yaşama döndürüldü. Yoğun bakıma alınan ve durumu kritik olan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, aynı yerden ikinci bir ihbar geldi. Vatandaşlar bir kişinin kayalıklarla cansız bir şekilde durduğunu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kayalıklardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan ceset, cenaze aracı ile Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acı gerçek bölgede sahibi olmayan araçtan çıktı

Bölgede polis ekipleri şahısların kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma yaparken, olay yerine 100 metre uzaklıktaki 42 plakalı araç dikkat çekti. Savcının talimatıyla aracı inceleyen ekipler, Konya'dan geldikleri değerlendirilen cd denizde cesedi bulunan Özgür G. (43) ile yoğun bakımda tedavisi süren Celal A'nın (47) kimlik kartları, kıyafetleri ve telefonlarına ulaştı. İki arkadaşın yüzmek için denize girdiği ancak dalgalar nedeniyle olayın yaşandığı değerlendirilirken, yaşananları sahildeki vatandaşlar merakla izledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.