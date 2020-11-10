Mersin'de denizi kirleten gemilere 40 milyon lira ceza

Mersin'de temiz Akdeniz için deniz denetimleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz kirliliğiyle mücadele etmek, denizi kirleten gemilere karşı ilave tedbirler almak ve gemi kaynaklı deniz kirliliğini önlemek amacıyla düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, gün içinde en az 3 defa liman içerisinde yük taşıyan gemilerin denetimini yapıyor. Gemilerin denizde herhangi bir kirliliğe sebebiyet verip vermedikleri, deniz kirliliği denetçileri ve gemi personelleri tarafından denetleniyor. Geminin büyüklüğü ve kirlilik oranına göre cezai işlem miktarı değişebiliyor.

Akdeniz'i korumak adına denetimleri titizlikle yürüten Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı Nisan ayından bu yana periyodik olarak yapılan denetimlerle toplam 23 gemiye, 40 milyon 352 bin 421 TL idari yaptırım uyguladı. Kesilen cezaların denizi kirletenleri caydırmayı amaçladığı bildirildi.

Denizden alınan numuneler laboratuvarda denetleniyor

Gemilerden deniz kirliliği denetçilerinin aldığı numuneler, numune kaplarında mühürlendikten sonra analiz için laboratuvara gönderiliyor. Deniz kirliliği denetçileri, ayrıca numunenin bulunduğu suyun kirli olduğunu ispatlayabilmek adına da temiz deniz suyu alıyor ve laboratuvara numune ile birlikte gönderiyor. Böylelikle gemilerden alınan numuneler ile temiz deniz suyu karşılaştırılarak, gemilerin denize verdiği zarar tespit edilip sonuca bağlanıyor.