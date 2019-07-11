Mersin'de denizi kirletenlere göz açtırılmıyor

Rutin olarak yapılan denetim ve temizlik çalışmalarına ek olarak sahil ve plajlarda da denetimler başladı.

Mersin'de deniz ve sahilleri kirletenlere göz açtırılmıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğünce yapılan temizlik ve denetleme çalışmaları aralıksız sürdürülürken, yaz aylarının gelmesi ile birlikte sahil ve plajlarda da denetimler hız kazandı.

Alanında uzman kaptanlar, mühendisler ve yetkili denetçilerden oluşan ekipler tarafından rutin olarak gerçekleştirilen deniz denetimleri artık sahil ve plajlarda da yapılıyor.

Sahil Güvenlik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve MESKİ ile koordineli yapılan çalışmalar ile Çamlıbel Yat Limanı'ndan başlayarak, Mersin Marina, Mezitli, Tece, Çeşmeli, Tömük, Erdemli, Kızkalesi, Susanoğlu, Taşucu güzergâhında denetim çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi hem denizden hem havadan yaptığı denetimler ile deniz kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor.