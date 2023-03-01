Mersin'de depremzede çocuklara doğum günü sürprizi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde deprem felaketi sonrasında Orman İşletme Müdürlüğü misafirhanesi ve bir otele yerleştirilen depremzede çocuklara kaymakamlık tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, beraberinde eşi Gül Topsakaloğlu ile birlikte deprem sonrası Orman İşletmesi misafirhanesi ve bir otele yerleştirilen depremzede aileleri ve çocuklarını ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı, onlarla birlikte pasta kesti. Çeşitli gösterilerin de yer aldığı doğum günü etkinliğinde mutlulukları gözlerinden okunan çocuklara kaymakam ve eşi tarafından çeşitli hediyeler verildi. Yapılan sürprizle çocuklar gönüllerince eğlenerek güzel bir gün geçirdi.

Depremzedeleride kaldıkları yerlerde ziyaret eden Kaymakam Topsakaloğlu ve eşi Gül Topsakaloğlu, afetzede ailelerle uzun süre sohbet ederek herhangi bir istek ve sıkıntılarının bulunup bulunmadığını sordu.

Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Bozyazı Orman İşletme Müdürü Kenan Çetin, SYDV Müdürü İmran Şeref, Bozyazı Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Adem Veyis de katıldı.