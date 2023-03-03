Mersin'de depremzede öğrencilere kırtasiye desteği

Mersin'deki öğrencilere yönelik eğitim desteklerini sürdüren ve eğitimde fırsat eşitliği sağlayan adımlar atan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu kez de deprem bölgelerinden kente gelen ve okullarda eğitim görmeye başlayan öğrenciler için harekete geçtiği bildirildi. Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Mersin'deki okullara naklini aldıran ve burada eğitim öğretime devam eden öğrencilere yönelik kırtasiye malzemesi desteği başlattı. Öğrencilerin derslerde ihtiyaçları olacak kalem, silgi, defter, boya, cetvel gibi temel kırtasiye malzemelerinin yer aldığı bir çanta hazırlayan ekipler, bu çantaları okullara göndererek öğrencilerin yüzlerini güldürdü.

"Dağıtımlar, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 bölümde tamamlanacak"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, Büyükşehir olarak kente gelen depremzedelerin her alanda yanlarında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Yaşanan deprem felaketinden sonra ilk olarak deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarda bulunmuştuk. Onun ardından psikososyal alanda destekte bulunduk. Sınava hazırlanan öğrencilerimiz de bizim 10 ilçemizde 18 kurs merkezimizde şu anda 172 öğrencimizi sınava hazırlıyoruz. Bunların yanında şimdi de ilimize gelen ve nakil işlemlerini tamamlamış öğrencilerimize kırtasiye desteğinde bulunacağız. Bunun için İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle görüştük ve sayıları tespit ettik. Bunları ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde üç bölüme ayırarak dağıtımlarımızı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Mersin'e nakillerini alan öğrenci sayılarımızı tespit ettik"

Kırtasiye malzemesi desteği almak isteyen öğrencilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmadığını aktaran Karakuş, "İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle görüşerek deprem bölgesinden Mersin'imize nakillerini alan öğrenci sayılarımızı tespit etmiştik ve hiçbir başvuruya gerek kalmadan bizler direkt okullarda öğrencilerimize dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Belediye olarak öğrencilerimizin sadece sınavlarda yanlarında olmuyoruz. Sınavın yanında psikososyal alanda da desteklerimizi sunuyoruz. Gerekli olan araç gereçlerini de temin etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.