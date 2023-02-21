Mersin'de depremzedeler için 7 dayanışma merkezi kuruldu

Mersin merkez, Erdemli, Tarsus ve Silifke'de yer alan toplam 7 dayanışma merkezinde hem Büyükşehir Belediyesinin temin ettiği hem de vatandaşların bağış yaptığı ürünler yer alıyor. Depremzedeler, deprem bölgesinden geldiklerini gösteren belgeyi göstererek kıyafet, iç çamaşırı, bebek bezi, bebek maması, hijyen malzemesi, ayakkabı, terlik gibi acil ihtiyaç ürünlerinden dilediğini alabiliyor.

Dayanışma Merkezleri; Forum Okuma Salonu, Güvenevler Mahallesi 1912 Sokak, Meral Apartmanı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Kent Konseyi, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali, Erdemli Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Kızkalesi Mahallesi Eski Kız Kalesi Belediyesi, Silifke Otogarı, Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Bulvarı olmak üzere toplam 7 adreste vatandaşlara hizmet veriyor.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin depremzedeler için kurduğu 'www.birizberaberiz.org' sitesinden diledikleri kategoride bağışta bulunabilir.

“Mersin genelinde 7 dayanışma merkezimiz var”

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, “Büyükşehir Belediyemiz depremin ilk saatlerinden itibaren bütün alanda hem deprem bölgesinde hem depremden etkilenerek ilimize gelen vatandaşlarımıza desteğini sundu, kapılarını açtı. Dayanışma merkezleri oluşturduk. Mersin genelinde 7 dayanışma merkezimiz var. Bu noktalarımızda hem bağış kabul ediyoruz hem de depremden zarar görüp ilimize gelen vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını mümkün olduğunca ulaştırıyoruz. Bundan faydalanmak için de kendilerinin deprem bölgesinde ikamet ettiklerine dair belgeyi göstermelerini istiyoruz. Bunun karşılığında da kişi kıyafet, hijyen malzemesi, bebek bezi gibi ihtiyaçlarını veriyoruz” dedi.

Hayırseverlere çağrıda bulunan Yaşar, “Bebek bezi, hijyen malzemeleri ve özellikle kullanılmamış iç çamaşırı, çorap, kıyafet getirmeleri konusunda bize destek verebilirler. Biz ihtiyaç sahiplerine oluşturduğumuz noktalardan desteğimizi sunuyoruz. Misafir ettiğimiz depremzedeler için yaşam alanları oluşturduk. Orada 3 öğün yemekleri ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca o yerlerde yine kişisel ihtiyaçlarını da karşılıyoruz” diye konuştu.