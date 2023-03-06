Mersin'de depremzedelere internet sitesi üzerinden yardım yapılıyor

org' sitesi üzerinden dayanışmayı büyütmeye devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren başlatılan çalışmalar ve dayanışma, depremin birinci ayında da aynı tempo ile Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ettiriliyor. Yardımların zaman koşulu tanımaksızın depremzede vatandaşlar için büyük önem arz ettiğinin farkında olan Büyükşehir Belediyesi, bu yardımların şeffaf bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Bu ihtiyaç sürecinin uzun soluklu bir süreç olduğuna dikkat çekerek yardım ağını her geçen gün büyüten Mersin Büyükşehir, bağışları en şeffaf ve efektif biçimde depremzedelere ulaştırıyor.

Depremzedelere yardım için efektif, şeffaf platform: “birizberaberiz.org”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de oluşturulan birizberaberiz.org web sayfası hakkında kurulduğu ilk günlerde bilgi verirken, yardımların bu sayfa üzerinden daha efektif yapılabileceğini ve şeffaf, doğru bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabileceğini vurguladı. Başkan Seçer, açıklamasında şunlara değindi; "Bu iş şeffaf olsun, insanlar nereye gidiyor izleyebilsin diye 'www.birizberaberiz.org' web sayfasını oluşturduk. Orası üzerinden yardımlarınızın da nereye gittiğini görerek, daha şeffaf ve efektif yardım yapabilirsiniz. İstemeniz durumunda biz de yardımlarınızı sizin adınıza doğru yerlere ulaştırma imkanına sahip olabiliriz.”

Yardımlar tek tıkla depremzedelere ulaşıyor

'www.birizberaberiz.org' adresine girdikten sonra vatandaşların karşısına anasayfa ekranı geliyor. Anasayfada ‘gıda-malzeme yardımı yapacağım/ alacağım' ve ‘nakdi yardım yapacağım' şeklinde 2 ana başlık yer alıyor. ‘Gıda-malzeme yardımı' ve ‘nakdi yardım'dan oluşan başlıklarda birçok farklı ihtiyaç için, her bütçeye uygun yardım seçenekleri bulunuyor. ‘Nakdi yardım yapacağım' seçeneğine tıklandığında ise şartsız bağış yapılabilecek Türk Lirası, dolar, Euro ve swift kodu cinsinde hesaplar bulunuyor.

Her türlü ihtiyaç kalemi bu sitede mevcut

‘Gıda-malzeme yardımı' yapmak isteyen vatandaşlar, kutucuklar halinde listelenmiş yardım seçeneklerine ulaşabiliyor. Vatandaşlar, almak istediği gıda veya malzemeyi işaretledikten sonra sırasıyla ‘sepete ekle/sepeti güncelle' ekranlarına yönlendiriliyor. Devamında karşılayan adımları takip eden vatandaşlar ‘ödeme' ekranına geldikten sonra, istenen bilgileri girerek, siparişi onaylayıp bağışını yapabiliyor.

Yapılabilecek gıda ve malzeme yardımı seçeneklerinde de ‘gıda kolisi', ‘çadır', ‘çocuk atıştırmalık seti', ‘kadın hijyen seti', ‘hijyenik ped', ‘el bebek gül bebek', ‘çocuk kırtasiye seti', ‘ayakkabı-terlik', ‘eşofman takımı', ‘erkek hijyen seti', aşhaneye destek', ‘oyuncak', ‘iç çamaşırı' ve ‘bebek bezi' seçenekleri yer alıyor.