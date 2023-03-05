Mersin'de depremzedelerin eşyalarını taşıyan tır alev alev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Hatay'daki depremzedelerin ev eşyalarını taşıyan tır, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Burkankulu'nun sürücülüğünü yaptığı 15 AAT 927 kupa plakalı, 47 AAV 385 dorse plakalı ev eşyası yüklü olan ve Ankara yönüne giden özel bir firmaya ait tır, otoyol Tarsus Karakütük mevkiinde ilerlerken, kupa altı lastiklerinden henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü durumu fark ederek aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Alevler kısa sürede dorse bölümüne de sıçradı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tır ve eşyalar yandı.

Şans eseri yaralananın olmadığı yangında ev eşyaları ve tır kullanılamaz hale geldi.