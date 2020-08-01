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Mersin'de dereye uçan otomobildeki 5 kuzen yaralandı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde dereye uçan otomobilde bulunan 5 kuzen yaralandı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde dereye uçan otomobilde bulunan 5 kuzen yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Sebil Mahallesi'nden ilçe merkezine gezmeye çıkan 5 kuzen, içinde bulundukları 33 U 0867 plakalı Hyundai marka otomobilin kontrolden çıkması sonucu uçurumdan yuvarlandı. 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araç dere yatağında durabildi. Taklalar atan araçtan fırlayan Ahmet, Şimal, Yunus Emre, Ahmet Galip ve Hilal Koca adlı kuzenler olay yerine gelen ambulanslarla Çamlıyayla Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan 5 kuzen Tarsus'a sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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