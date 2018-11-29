Mersin'de 'Derse Devam' semineri

Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen "Derse Devam" isimli seminer, 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Sarayında 'Gerçek Bir Yaşam Öyküsü-Anlatılan Senin Hikayendir' temasıyla gerçekleştirilen seminerin sunuculuğunu, öykücü Uğur Armutçu yaptı. Düzenlenen etkinliğe, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile kamu kurum ve kuruşlarında görevli 500 personel katıldı.