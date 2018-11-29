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Mersin'de 'Derse Devam' semineri

Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen "Derse Devam" isimli seminer, 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen "Derse Devam" isimli seminer, 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Sarayında 'Gerçek Bir Yaşam Öyküsü-Anlatılan Senin Hikayendir' temasıyla gerçekleştirilen seminerin sunuculuğunu, öykücü Uğur Armutçu yaptı. Düzenlenen etkinliğe, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile kamu kurum ve kuruşlarında görevli 500 personel katıldı.

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