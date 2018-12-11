Mersin'de dev dalgalar korkuttu

Mersin'de saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına karada etkili olurken, denizde ise dev dalgalar oluştu. Sahillerde 5-6 metrelik dev dalgalar oluşurken, bazı bölgelerde deniz ile kara birleşti. Özellikle çocuklar tehlikeli olmasına rağmen karaya çıkan dalgaların altında oyun oynarken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.

Dün akşam üzeri Mersin'de başlayan yağmurlu hava sabah saatlerinde yerini güneşe ve fırtınaya bıraktı. Sabah saatlerinde sadece denizlerde etkili olan fırtına, öğleden sonra kent merkezi ve ilçelerde de etkili oldu. Karada fırtına nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, şimdiye kadar çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar yaşanmadı. Denizde ise etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Özellikle kent merkezi Atatürk Parkı Sahili ile Erdemli ilçesinde 5-6 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Sahillere vuran dev dalgalar görenleri korkuturken, bazı bölgelerde deniz ile kara birleşti. Özellikle çocuklar tehlikeli olmasına rağmen karaya çıkan dalgaların altında oyun oynarken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla fotoğraf çekildi. Balıkçı barınağında bulunan teknelerin hiçbiri açılamazken, açıkta bulunan büyük tekneler de demir attı. Bunun yanı sıra denizde balık avlanmaya çalışan martıların da uçmakta güçlük çektiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtınalı havanın yarın da süreceğini, vatandaşların bu konuda dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.