İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de dev dalgalar korkuttu

Mersin’de saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına etkili olurken, denizde dev dalgalar oluştu.

Mersin'de saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına etkili olurken, denizde dev dalgalar oluştu. Sahilde dalganın yüksekliği 5-6 metreye ulaşırken, bazı bölgelerde deniz karaya çıktı.


Dün akşam üzeri Mersin merkezde başlayan yağmurlu hava sabah saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı. Sabah denizlerde etkili olan fırtına, öğleden sonra kent merkezinde de etkisini arttırdı. Karada fırtına nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, özellikle ilçelerde bazı çatılar uçtu, ağaçlar yerinden söküldü. Denizde ise fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Özellikle kent merkezi Atatürk Parkı sahili ile Kültür Parkı sahilinde dalgaların boyu 5-6 metreyi buldu. Sahile vuran dalgalar görenleri korkuturken, bazı bölgelerde deniz karaya çıktı. Ayrıca sahildeki bazı ağaçlar ve kaldırım taşları da yerinden söküldü. Balıkçı barınağında bulunan teknelerin hiçbiri denize açılamazken, açıkta bulunan büyük tekneler de demir attı. Bunun yanı sıra denizde balık avlanmaya çalışan martıların da uçmakta güçlük çektiği görüldü. Ayrıca Mersin'in Silifke, Erdemli ilçelerinde ise fırtınanın yanı sıra sağanak yağmur etkili oluyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtınalı havanın gece saatlerine kadar süreceğini, vatandaşların bu konuda dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.