Mersin'de dev dalgalar korkuttu

Mersin'de saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına etkili olurken, denizde dev dalgalar oluştu. Sahilde dalganın yüksekliği 5-6 metreye ulaşırken, bazı bölgelerde deniz karaya çıktı.

Dün akşam üzeri Mersin merkezde başlayan yağmurlu hava sabah saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı. Sabah denizlerde etkili olan fırtına, öğleden sonra kent merkezinde de etkisini arttırdı. Karada fırtına nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, özellikle ilçelerde bazı çatılar uçtu, ağaçlar yerinden söküldü. Denizde ise fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Özellikle kent merkezi Atatürk Parkı sahili ile Kültür Parkı sahilinde dalgaların boyu 5-6 metreyi buldu. Sahile vuran dalgalar görenleri korkuturken, bazı bölgelerde deniz karaya çıktı. Ayrıca sahildeki bazı ağaçlar ve kaldırım taşları da yerinden söküldü. Balıkçı barınağında bulunan teknelerin hiçbiri denize açılamazken, açıkta bulunan büyük tekneler de demir attı. Bunun yanı sıra denizde balık avlanmaya çalışan martıların da uçmakta güçlük çektiği görüldü. Ayrıca Mersin'in Silifke, Erdemli ilçelerinde ise fırtınanın yanı sıra sağanak yağmur etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtınalı havanın gece saatlerine kadar süreceğini, vatandaşların bu konuda dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.