Mersin'de devrilen ağaçlar kaldırılıyor, sular tahliye ediliyor

Akdeniz Belediyesi'nin sahada görevli ekipleri, kentte etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle zor durumda kalan ailelere ulaşıyor.

Akdeniz Belediyesi'nin Fen İşleri, Park Bahçeler ve Çevre Koruma müdürlüklerine bağlı tüm ekipler, Mersin'de birkaç gündür etkili olan aşırı yağmurlar sonucu oluşan su baskınları ve fırtına nedeniyle adeta teyakkuz halinde. Ekipler, dün geceden itibaren bir yandan su basan ev, işyeri, okul, cami ve seralarda motopomplar ve iş makineleri yardımıyla su tahliyesi yaparken, diğer yandan fırtına nedeniyle devrilen ağaçları, çatılardan düşen türlü eşya ve malzemeyi de cadde ve sokaklardan temizledi. Ekipler, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle asfaltı zarar gören sokaklara da geçici olarak asfalt kırıkları dökerek, vatandaşların karşılaşabileceği olası riskleri ortadan kaldırdı.

Belediye ekipleri, vatandaşların yardımına koşuyor

Teyakkuza geçen belediyenin fen işleri ve park bahçeler ekipleri, yağmur ve fırtınanın etkili olduğu dün akşamdan itibaren Çankaya, Turgut Reis, Müfide İlhan, Evren, Camişerif, Karaduvar, Çilek, Tırmıl Sanayi Sitesi, Kazanlı Lisesi, Kazanlı Cumhuriyet Mahallesi, Serbest Bölge, Adanalıoğlu, Bekirde, Yeni Mahalle, Gündoğdu, Dikilitaş, Akdam, Huzurkent, Mithat Paşa, Şevket Sümer, Güneş, Barış, Çay, Çilek ve Özgürlük mahallesi ile okullardan gelen çağrılara müdahale etti. Ekipler, mahallelerde hem aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su baskınları hem de fırtına nedeniyle devrilen ağaçlardan dolayı zor durumda kalan vatandaşlara yardımcı oldu. Ekipler, ilçenin farklı parklarında fırtına nedeniyle devrilen ağaçları yerinden kaldırdı, zarar gören dalları budadı.

“Ekiplerimiz geceden beri sahada, vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, kentte etkili olan aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen vatandaşları yalnız bırakmadıklarını ve yaraların sarılması için ellerinden geleni yapmak için çalıştıklarını söyledi. Fen İşleri, Park Bahçeler ve Çevre Korumaya bağlı bütün ekiplerin sahada görev aldığını belirten Pamuk, “Halkımızdan gelen talep ve şikâyetlerin en kısa sürede çözümlenmesi için sahada görevli ekip sayısını arttırdık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getirmek için azami gayret gösteriyoruz. Bütün ekiplerimiz, iş makineleriyle birlikte aşırı yağışlar sonucu oluşan su baskınları ve devrilen ağaçlardan zarar gören vatandaşlarımızın hizmetindedir. Çalışmalarımız büyük bir gayret ve titizlikle yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gece gündüz demeden fedakârca çalışan, zor durumda kalan insanlarımızın yardımına koşan mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.