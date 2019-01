Mersin'de Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi hayata geçti

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün yoğunluğu daha da artan kent trafiğini rahatlatmak ve vatandaşlara daha kolay ulaşım olanağı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği; sürdürülebilir ulaşımı teknolojiyle buluşturan Dinamik Kavşak Projesi'ni, kentin en yoğun 67 kavşağında hizmete sundu. Başkan Burhanettin Kocamaz, projenin hayata geçmesiyle trafikte zaman kaybının yüzde 28 azaldığını, günlük ortalama 6 bin litre yakıt tasarrufu sağlandığını ve karbon salınımının günlük 7 ton azaldığını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi ve Trafik Yönetim Merkezi'nin tanıtımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

“Trafik Kontrol Merkezi aracılığıyla 7/24 gözlem ve müdahale olanağı sağlandı”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kenan Tektemur'un Dinamik Kavşak Projesi'ne ilişkin bilgilendirmesinin ardından Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi ve Trafik Yönetim Merkezi'nin işleyişi hakkında bilgi veren Uzman Sistem Mühendisi Çağrı Yüzbaşıoğlu, sistemle kavşaklardaki sinyalizasyon sisteminin kavşak kollarındaki araç yoğunluğuna bağlı olarak kameralar aracılığıyla dinamik olarak yönetildiğini söyledi. Trafik Kontrol Merkezi aracılığıyla 7/24 gözlem ve müdahale olanağı sağlandığını belirten Yüzbaşıoğlu, şehrin 5 farklı noktasına yerleştirilen DMİ'ler ile sürücülerin trafik yoğunluğu hakkında bilgilendirilerek yönlendirildiğini kaydetti. Şehrin 61 noktasına yerleştirilen Bluetooth dedektörlerle seyahat sürelerinin hesaplandığını ve bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Yüzbaşıoğlu, 50 kavşakta Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi'nin, 17 kavşakta ise kesintisiz akım sağlamak amacıyla koordineli yeşil dalga uygulamasının hayata geçirildiğini söyledi.

“Mersin Metro Projemizi Ulaştırma Bakanlığı'nın onayına sunduk”

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ise kentin ulaşımını yenilikçi teknolojiyle buluşturup vatandaşların isteklerini, kentin mevcut ve potansiyel sorunlarını zamanında ve yerinde tespit ederek bilişim odaklı pratik çözümler sunduklarını belirtti. “Mersin trafiğini akıllı ulaşım ile rahatlatıyoruz” diyen Kocamaz, görev süresi içerisinde ilk olarak kentin 2030 yılına kadar olan ulaşım ihtiyaçlarını belirleyip “Mersin Ulaşım Ana Planını” oluşturduklarını anımsatarak, ulaşımda bugüne kadar hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Kocamaz, “Trafik Sinyal Sistemi, akıllı duraklar, heliport ve heliped alanları, araç takip sistemleri ve Panik Butonu'nu kullanıyoruz. Ayrıca ulaşımda, Mersin'in en büyük projesi olan Mersin Metro Projemizi Ulaştırma Bakanlığı'nın onayına sunmuş bulunmaktayız. Onay alındıktan sonra Mersin ulaşımına yeni bir vizyon katacak olan Mersin Metrosu'nu halkımızla buluşturacağız” dedi.

“Dinamik Kavşak Projesiyle halkımızın daha güvenli, hızlı, kolay ve ekonomik bir şekilde ulaşım ihtiyacını karşılıyoruz”

Yaptıkları tüm hizmetlerde kentin gelecekteki ulaşım sistemlerini vatandaşın ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilecek şekilde planladıklarını vurgulayan Kocamaz, Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi'ni şöyle anlattı: “Ulaşım Ana Planı Projelerimizi; bir birey, bir ebeveyn, bir çevreci ruhuyla hayata geçirdik. Bu kentte yaşayan bireyler işine, gücüne, evine bir an önce ulaşmak ister. Bütçesini düşünerek daha az yakıtla ulaşımını sağlamak ister. Bir ebeveyn, kaos dolu trafik yerine akıllı sinyalizasyon sistemiyle donanmış ulaşım ağında evlatlarına bir an önce kavuşmak ister. Kentte yaşayan bir çevreci zorunlu olan ulaşım ağının doğaya daha az zarar vermesini ister. İşte tüm bunları düşünerek hazırladığımız projelerimizden olan Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi ile halkımızın daha güvenli, daha hızlı, daha kolay ve daha ekonomik bir şekilde ulaşım ihtiyacını karşılıyoruz. Sürdürülebilir ulaşımı teknolojiyle buluşturan kentin en yoğun 67 kavşağında hizmete sunduğumuz bu sistem sayesinde insan-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişini sağlayacağız. Halkımıza güvenli bir trafik sistemi sunmuş olacağız. Yollarımızı kapasitelerine en uygun ve en verimli şekilde kullanacağız. Enerji verimliliği sağlayarak, çevreye verilen zararın azaltmasını sağlayacağız. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi ile kentimiz; zamandan yüzde 28 iyileşme yaşarken, bu sayede günlük ortalama 6 bin litre yakıt tasarrufu ve 7 ton daha az karbon salınımı ile her anlamda karlı çıkacaktır.”

“Kentin trafik kontrolünü tek merkezden sağlayacağız”

Trafik Yönetim merkezi hakkında da bilgi veren Kocamaz, “Hayata geçirdiğimiz diğer bir uygulama olan ve MEŞOT bünyesinde yönetilen Trafik Yönetim Merkezi aracılığı ile de trafik akışının sürekliliğini 7/24 saat gerçek zamanlı izleyerek, kentin trafik kontrolünü tek merkezden sağlayacağız. Bu amaçla kentin değişik noktalarına kurulumu yapılan sinyalizasyon sistemi, trafik ölçüm sistemi, trafik izleme kamera sistemi ve benzeri akıllı ulaşım sistemleri ile trafik verilerini düzenli olarak bünyemizde tutacak, ileriki projelerimiz için verilerimizi güncel olarak hazırlamış olacağız” diye konuştu.

Vatandaşların cep telefonlarına indirecekleri uygulama ile de kentteki trafik durumunu anında görebileceklerini söyleyen Kocamaz, konuşmasının ardından canlı bağlantıyla Trafik Yönetim Merkezi'ndeki işleyişi uygulamalı olarak tanıttı.