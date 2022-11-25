Mersin'de 'Diyabet ve Sağlıklı Beslenme' semineri

Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 'Diyabet ve Sağlıklı Beslenme' seminerinde, şeker hastalığının nedenleri, belirtileri ve tipleri, diyabetin tedavi yöntemleri ile hastalıkla mücadelede sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı.

Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanat Evi'nde organize edilen ve Uzman Diyetisyen Seda Koşar'ın sunum yaptığı seminer öncesi, katılımcı mahalleli kadınların boy-kilo endeksi ile kan şekeri değerleri ölçüldü. Sunumunda, diyabet hastalığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat çeken Koşar, “Şeker hastalığının tıbbi adı diyabettir. Peki, bu hastalık sadece yaşlılıkla mı ortaya çıkar? Hayır. Diyabet, çok küçük yaşlarda hatta bebeklerde bile görülebilen bir hastalıktır” dedi.

“Şeker hastalarında, hücrenin kapısını açacak insülin yok”

Hastalığın nasıl oluştuğu hakkında da bilgiler veren Koşar, “Bizler yemek yediğimizde vücudumuzda kan şekerleri oluşur. Bu kan şekerleri de hücrelere gider ama bu sırada kapı kilitli. Kapıyı açması gereken bir anahtar var. Vücudumuz bir anahtar üretiyor; bu anahtar da insülin hormonu. Kan şekerleri toplanıp hücrenin kapısına gidip kapıyı çaldı. Kapıyı kim açacak? Vücuttan salgılanan insülin hormonu gelip bu kapıyı açıyor. Kan şekerleri de hücrenin içerisine dağılıyor ve kapı kapanıyor. Sağlıklı bireylerde süreç bu şekilde ilerliyor. Şeker hastalarında ise hücrenin kapısını açacak anahtar, yani insülin hormonu yok, çünkü üretilemiyor” ifadelerini kullandı.

Şeker hastalığının belirtileri

Uzman Diyetisyen Seda Koşar, diyabetin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sık karşılaşılan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalık olduğuna işaret ederek, hastalığın en önemli geçiş yolunun kalıtımsal (genetik) yatkınlık olduğunu vurguladı. Hastalığın belirtileri hakkında da bilgi veren Koşar, “Birincisi; çok fazla su içmeye başladıysan, ağzın çok fazla kuruyorsa, bu nedenle çok su içip tuvalete çok gitme ihtiyacı duyuyorsan. İkincisi; geceleri uykundan uyanıp daha fazla tuvalete gidiyorsan. Üçüncüsü; iştahın çok açıldıysa, çok yemek yiyorsan ama çok yediğin halde kilo almıyorsan, tersine kilo kaybediyorsan, çok yediğin halde kendini halsiz hissediyorsan ve bir türlü doymuyorsan aklımıza şeker hastalığı gelmeli” şeklinde konuştu.

Diyabetle mücadelede beslenmenin önemine de değinen ve sağlıklı beslenme yöntemlerini anlatan Koşar, mahalleli kadınların şeker hastalığı hakkındaki sorduklarını da yanıtladı.