Mersin'de 'Doğa Bizi Çağırıyor' etkinliği

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Toroslar ilçesi Kayrakkeşlik Efrenk Vadisi'nde düzenlenen yürüyüş etkinliği ile katılımcıları doğanın içinde temiz havada hem yürüyüş yaptı hem de sosyalleşti.

“Doğa Bizi Çağırıyor” etkinlikleri ile doğaseverler her defasında yeni bir rota ile farklı bir doğal güzelliğin keşfine çıkıyor. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikler öncesinde kayıt yaptırarak başvuran vatandaşlar için, Tarsus Kültür Merkezi'nin önünden ve Mersin pozcuda servis kaldırıldı.

Yeşilin içindeki bir rota da Kayrakkeşlik Efrenk Vadisi oldu. Sabah 08.30 ile 16.00 saatleri arasında devam eden etkinliğe Tarsus ve Mersin'den yaklaşık 100 doğasever katıldı. Her yaştan Mersinlinin katılım sağladığı etkinlikler, Mersin'in tarihi ve doğal güzelliklerinin saklı olduğu farklı rotalarla devam edecek.