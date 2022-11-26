Mersin'de 'Doğa Bizi Çağırıyor' etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde geleneksel hale getirilen ‘Doğa Bizi Çağırıyor' etkinlikleriyle vatandaşlar, her seferinde farklı yerleri deneyimlemenin keyfini yaşarken, doğayla da iç içe bir gün geçirme fırsatı buluyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleşen ‘Doğa Bizi Çağırıyor' etkinlikleri çerçevesinde bu kez, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla Tarsus'un Sağlıklı Mahallesi'ne gezi düzenlendi. Gezide kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak amaçlı bilgilendirme yapıldı

Geziye katılan vatandaşlar, Sağlıklı Mahallesi'nde Roma Kapısından geçerek antik yolu deneyimledi ve ardından Psikolog Yaren Kırat tarafından, kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak amaçlı bilgilendirme yapıldı.

Gezide ayrıca Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da sahne alırken, verdikleri konser ile ziyaretçiler keyifli bir gezi geçirdi.