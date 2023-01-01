Mersin'de doğaseverler 2023'ü denize girerek karşıladı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir grup doğasever, 2023 yılının ilk gününde denize girerek mavi suların keyfini çıkardı.

Yeni yıla güneşli bir bahar havasında giren Mersin'de bir grup doğasever, her yıl geleneksel hale getirdikleri yılın ilk günündeki denize girmek etkinliğini bu yıl da tekrarladı. 2015 yılından itibaren geleneksel hale getirdikleri etkinliği bu yıl Bozyazı sahilinde gerçekleştiren Çevreci Turkuaz Grup üyeleri, geçen sene 'kuraklık ve su tasarrufu' olarak belirledikleri etkinliklerinin temasını, bu yıl çevre kirliliğinin önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların en aza indirilmesi maksadıyla 'sıfır atık' olarak belirledi.

"Her yıl düzenleniyor"

Etkinlikle ilgili bilgi veren Bozyazı Turkuaz Grup Lideri Bahadır Karakoç, Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Gazipaşa gibi Taşeli'nde yer alan bölgede 365 gün denize girilebileceğini göstermek istediklerini belirterek, bölgede turizmin sadece yaz ile sınırlı olmadığını ifade etti. Yüzme sporunu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Karakoç, "1 Ocak'ta Bozyazı'da denize girme etkinliği, çok şükür her sene artan tempo ve ilgi ile şenlik havasında birlik ve beraberlik içerisinde, çeşitli sosyal mesajlar da vererek bugüne kadar geldi ve artık gelenekselleşti. Bu yıl 9. defa, herkesin de katılabileceği, toplu bir şenlik havasında gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikle başta belirlediğimiz amacımıza ulaştık, artık bu etkinlik geleneksel hale geldi. İnşallah sonraki senelerde daha da coşkuyla gerçekleşir diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu senenin teması sıfır atık"

Her etkinlikte bir tema belirlediklerini, geçen sene dünyayı ve bölgeyi tehdit eden 'kuraklık ve su tasarrufu' temasını işlediklerini hatırlatan Karakoç, bu seneki temanın ise çevre kirliliğinin önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atıkların en aza indirilmesi maksadıyla 'sıfır atık' teması olduğunu söyledi. Karakoç, "Cumhurbaşkanımızın eşleri himayesinde, ülkemizde başlatılan israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan sıfır atık hedefini, çevreci bir grup olarak biz de destekliyoruz" dedi.

Sıfır atık projesinin, toplumun her kesimine yaygınlaşması için gayret göstereceklerini vurgulayan Karakoç, "Şimdi hep beraber Akdeniz'in serin kollarına giriyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, hayırlı, gönüllerinize göre bir yeni yıl diliyor, katkı ve destekleri için buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından denize giren grup üyeleri, Akdeniz'in soğuk sularında kulaç attılar. Denize giremeyen grup üyeleri ise yerel sanatçıların çaldığı müzik eşliğinde oynayarak, bol bol fotoğraf çekti. Etkinliğin sonunda grup üyeleri tarafından sahil temizliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ise katılımcılara sıcak çorba ikram etti.