Mersin'de dolu erik ve kayısı bahçelerine zarar verdi

Mersin'in Mut ilçesinde önce yağmur sonra dolu yağışı, erik ve kayısı bahçelerine zarar verdi.

Hasadı yapılan üründe zararın büyük olduğunu ifade eden Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, bahçelerde incelemelerde bulundu. Bayır, rüzgarın da etkisiyle ürünlerde dolu yaralanması, dökülme, erik ve kayı ağaçlarının dallarında kırılma ve kalite kaybı yaşandığını bildirdi.

Özellikle Mut İlçesinde bulunan Kesikköprü, Ceritler, Sarıveliler, Yukarı Köselerli, Aşağı Köselerli, Irmaklı, Kavaklı, Karadiken ve Kemenli mahallelerinde etkili olan dolu yağışı ve fırtına neticesinde zarara uğradı.

Yetkililer, yağıştan zarar gören erik ve kaysı bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başladılar.