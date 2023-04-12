Mersin'de dolu yağışı etkili oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarımsal üretim yapılan mahallelerde dolu yağışı etkili oldu.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı yağışlı hava Mersin'de de yer yer etkili oluyor. Özellikle Erdemli ilçesinde etkili olan yağış sebze ve meyve üretimi yapılan Esenpınar ve Kayacı mahallelerinde yerini doluya bıraktı. Öğle saatlerinde bastıran sağanak yağışın ardından yaklaşık 10 dakika boyunca dolu etkili oldu. Yağış dolayısıyla sokaklar ve tarlalar adeta beyaz örtüye büründü. Doludan açıkta ekilen fasulyeler başta olmak üzere bazı sebze fideleri ile yeni çiçek açmaya başlayan meyve ağaçları kısmen zarar gördü.

Bölgede sağanak yağışın etkili olmaya devam etmesinin beklendiği bildirildi.