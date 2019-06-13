Mersin'de dolu yağışı meyve ve sebze bahçelerine zarar verdi

Mersin'in Mut ilçesinde 3 gündür etkili olan dolu ve sağanak yağış meyve ve sebze bahçelerine zarar verdi.

İlçede 3 gündür dolu ve sağanak yağış sonrası kayısı, zeytin ve sebze bahçelerinde oluşan hasarın tespiti için Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ve Mut Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Ali Turhan, doludan zarar gören bahçe ve tarım arazilerinde çiftçileri ziyaret etti. Üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bayır, hasar tespiti için 10 ekip oluşturduklarını söyledi.

Oluşturulan ekiplerin çalışmalarına başladığını söyleyen Bayır, "Zarar gören çiftçilerin yaralarının sarılması gerekiyor. Bölgemize son bir ayda 3 kez dolu yağdı ve tarımsal üretime zarar verdi. Dolu, ilçeye bağlı Aydınoğlu, Sakız, Yalnızcabağ, Çatakbağ, İlice, Göksu, Kravga, Çukurbağ, Güzelköy, Sarıveliler, Kırkkavak ve Zeytinçukuru mahallelerinde zarara neden oldu. Çalışmalar tamamlandığında zarar ortaya çıkacak" dedi.