Mersin'de Dünya Tiyatrolar Günü kutlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Dünya Tiyatrolar Günü kutlamaları kapsamında yürüyüş yapıp, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Mersin'de kutlandı. Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu, kutlama etkinlikleri kapsamında belediye bandosu eşliğinde Ulu Cami önünden Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüyüş yaptı. Burada Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sinan Bayrakdar, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Başkan Bayrakdar, 1948 yılında kurulan Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün 1961 yılında aldığı kararla 27 Mart tarihini Dünya Tiyatrolar Günü olarak kutlanmaya başlandığını söyledi. Tiyatro sanatının, insanı insana insanla atlatma çabası olarak tanımlandığını vurgulayan Bayrakdar, "İnsanlık tarihi boyunca ortak bir anlatım aracı olarak kullanmış, dünya uluslarının birbirine yaklaşmasında, birbirlerini anlamalarında değerli bir rol üstlenmiş olan tiyatro sanatının, çağımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu hatırlatmak ve kültürel gelişimdeki önemli fonksiyonunu unutturmamak amacıyla Dünya Tiyatro Günü kutlamaları gerçekleştirilmektedir. Tiyatro, hayattan alınmış bir kesittir. Yaşamın canlı bir parçasıdır. Seyirci olarak katıldığımız bu sanat etkinliğinin bir süre sonra bizi kuşattığını ve oyunun bir parçası haline getirdiğine tanık oluruz. Çünkü karşımızdaki sanatçılar, dekor, kostüm, sesler içinde yaşadığımız hayat kadar gerçektir, sıcaktır, elimizi uzatsak bu sihirli dünyanın içine girmiş oluruz" dedi.

"Bir ülkede yaşayan insanları geliştirecek olan sanatın gücünü fark eden liderler sanatını destekler"

Tiyatronun oyunlarda kullanılan seslerden dolayı müzikle, sahne tasarımlarından ötürü de görsel sanatla iç içe olduğunu belirten Bayrakdar, "Yetenek ve eğitimle beslenen tiyatro oyuncusu sahnede, bütün imkanları kullanarak gerçeklerden ve hayattan örülü bir yapıyı gözler önüne sermeye çalışır. Oyuncular, dili kullanışlarıyla, hal ve tavırlarıyla, üsluplarıyla seyirciler için bir örnek oluşturmaya çalışırlar. Bir ülkede yaşayan insanları geliştirecek olan sanatın gücünü fark eden liderler sanatını destekler. Bu gerçeği gören ulu önder Mustafa Kemal Atütürk sanatı bir ulusun 'can damarı' olarak nitelendirmiş ve 'bir milletin kültür seviyesinin aynasıdır' diyerek tiyatronun önemini vurgulamıştır. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın büyük destek ve teşvikleriyle yürütülen tiyatro çalışmalarımız kapsamında, sezon boyunca ücretsiz olarak her Cuma günü yetişkin oyunu, her Pazar günü çocuk oyunu olmak üzere haftada 2 oyun sergilenmekte ve oyunlarımız ilçelerimize götürülerek halkımızın beğenisine sunulmaktadır" diye konuştu.

Geçen yıl 2'si yurt dışı olmak üzere 4 tiyatro festivaline katıldıklarını kaydeden Bayrakdar, "Geleneksel hale getirilen Türk Dünyası Tiyatro Günlerinin bu yıl beşincisi düzenlenmiştir. Geleneksel Türk Tiyatrosunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle haftanın 2 günü çocuklarımıza gölge oyunu sergilenmektedir. Arslanköy'de yapımı tamamlanan Arslanköylü kadınlar sahnesi de hizmete hazır hale getirilmiştir. Ayrıca tiyatro oyuncularımız tarafından ücretsiz olarak çocuklarımıza drama kursu, yetişkinler için de tiyatro atölye çalışması yaptırılmakta ve çalışmalar bir tiyatro oyununun sahnelenmesiyle tamamlanmaktadır. Bu sanata emek veren tüm dostlarımızın ve dünyadaki rollerini barış ve mutluluk adına üstlenmiş tüm insanların 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı.