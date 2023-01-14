Mersin'de "Edebiyat Festivali" başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu yıl ‘Karşılaşmalar' temasıyla ilkini gerçekleştirdiği ‘Mersin Edebiyat Festivali' başladı.

Edebiyat Festivali'nin ilk gününde, yazar Ahmet Ümit'in ‘Bir Aşk Masalı' söyleşisi, Prof. Dr. Onur Bilge Kula'nın ‘Mersin, Kültürel Çokluk, Kültürel Bellek, Yazınsal Üretkenlik' konferansı edebiyatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Programda, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, şair Cemal Süreyya'nın ‘Dört Mevsim' ile şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın ‘Beni Unutma' şiirlerinden uyarlanan şarkıları seslendirdi. Festivalin ilk gününde düzenlenen ödül töreninde ‘İlyas Halil Öykü Ödülü', ‘Mersin Roman Ödülü', ‘Rehber Aydın Şiir Ödülü' ve ‘Hikayelerle Kuşaktan Kuşağa Mersin Ödülü' yarışmalarında dereceye giren edebiyatçı ve şairlere ödülleri takdim edildi.

“Kentimize yeni bir festival daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz”

Burada konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, kente yeni bir festival daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Gökayaz “Mersin'de bir ilk olacak ‘Mersin Edebiyat Festivali'ni kentimize kazandırdık. Bu mutluluk bizim, bu gurur hepimizin. Festivalimiz için kentimize gelen değerli şair ve yazarlarımızı kentimizde misafir ediyoruz. Teması, ‘Karşılaşmalar' olan ve 3 gün sürecek festivalimiz boyunca şiir dinletileri, atölye çalışmaları, söyleşiler bizleri bekliyor olacak” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, toplumu kucaklayan kültür-sanat etkinliklerinin kente çok önemli katkılar sağladığının farkında olduklarını vurgulayan Gökayaz, kente kazandırdıkları ‘Uluslararası Tarsus Festivali', ‘Gençlik Festivali' etkinlikler ve festivallerle kente değer kattıklarını belirtti. Festival çerçevesinde Onur Bilge Kula, Ahmet Ümit gibi birbirinden değerli yazarların Mersinlilerle bir araya geleceğini söyleyen Gökayaz, “Yine bugün gençlerimizi edebiyat dünyasına kazandırmak için ilk defa liseli öğrenciler arasında düzenlediğimiz ‘Hikayelerle Kuşaktan Kuşağa Mersin Ödülü'nü sahiplerine vereceğiz. Yine geçen yıl Mersin'e kazandırdığımız ‘Mersin Roman Ödülü'nün ikincisini ve İçel Sanat Kulübü'nün ilk kez düzenlediği ‘Rehber Aydın Şiir Yarışması'nda şairlerimiz ödüllerini alacaklar. Mersin Edebiyat Derneği tarafından düzenlenen ‘İlyas Halil Öykü Ödülü' de sahiplerini bulacak. Cumartesi ve Pazar günü de her biri birbirinden kıymetli yazar ve şairlerimiz bizimle birlikte olacak. İyi ki bizimle olacaklar, zira edebiyat ve sanat hepimize iyi gelecek” diye konuştu.

Festivale çok iyi hazırlandıklarını da ifade eden Gökayaz, “MEDEKA'nın Edebiyat Kurulu üyeleri ve festivalimizin koordinatörü Prof. Dr. Cemal Sakallı hocamız çok emek verdiler. Bugün burada bu coşkuyu ve heyecanı yaşıyorsak onlara çok şey borçluyuz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyor ve her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kentimize kazandırdığımız festivallerimizi her yıl genişleterek sürdürmeye ve geleneksel hale getirmeye kararlıyız. Tüm etkinliklerimizi zenginleştirmeye hep beraber devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Mersinliler için etkinliğin yararları saymakla bitmez”

Edebiyat Festivali'nin kent için çok önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Onur Bilge Kula, “Çünkü edebiyat hem kültürün taşıyıcısı hem de insandaki estetik duyguların başlıca kaynağıdır. Dolayısıyla insanda güzellik duygusu olmaz ise insan insancılaşamaz. Bu tür etkinlikler insanın kendisini bulgulamasına ve kendisini insan olarak geliştirmesine ortam hazırlar. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu edebiyat festivali, edebiyat şenliğini her bakımdan övgüye değer buluyorum” dedi.

Bu tür etkinliklerin kentin estetik değerlerini ortaya çıkarmada önemli katkılar sunduğunu ifade eden Kula, “Kentin güzel yönlerinin bulgulanması, o güzelliklerin hem korunması hem geliştirilmesi için gerekli bilinci kazandırır. O bakımdan Mersinliler için etkinliğin yararları saymakla bitmez” diye konuştu.

Kentlerin birer kimliği olduğunu ve o kimliklerin sanatla bütünleşmesi gerektiğini söyleyen yazar Ahmet Ümit ise belediyelerin temel hizmetlerin yanı sıra o şehirde yaşayan insanların kültürel ihtiyaçlarını da karşılamaları gerektiğini belirtti. Bu kültürel ihtiyaçların başında da sanatsal ihtiyaçların geldiğine dikkat çeken Ümit, “Sanatsal ihtiyaçların anası ise edebiyattır. Dolayısıyla yazarların buraya gelmesi, okurlarla buluşması, Mersinlilerin doğrudan yazar ve onun kitaplarıyla yüz yüze gelmeleri çok çok kıymetli bir hizmet. Çünkü aslında edebiyat, kitap, ruhumuzun gelişmesi için, beslenmesi için, tüketilmesi zorunlu ihtiyaç maddelerinden biridir. Büyükşehir Belediyesi'nin bu festivale destek vermesi ve böyle festivallerin yapılması ve kitaba böyle destek verilmesi bu anlamda çok önemli ve anlamlı oluyor” dedi.

50 yılı aşkın süredir edebiyat ile iç içe olduğunu belirten emekli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Turgut Çelik ise “Belediyelerin bu işe el atması, belediyeyi yönetenlerin çağdaş düşünmesiyle ilgili. O yüzden Vahap Bey'i kutlarım. Mersin'de böyle bir etkinliğin olması, bunun ileriki yıllarda da sürdürülecek inancını aşılaması oldukça önemli. İzleyenlere katkı vereceğini düşünüyorum. Örneğin, Ahmet Ümit konuşacak. Böyle ünlü bir yazarın böyle bir etkinlikte bulunması, buraya çağrılması önemli. Çünkü kişiler her çağrılan yere gitmez. Demek ki burada bir şey buluyor ki o da kalkıp geliyor” şeklinde konuştu.