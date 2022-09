Mersin'de 'Eğitim Öğretim Yılı Koordinasyonu ve Okul Güvenliği Toplantısı' yapıldı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "En büyük idealimiz, evlatlarımızın fırsat eşitliği çerçevesinde ilim ve irfan geleneğimizle, bilimsel gelişmelerin ışığında, çağın gereklerine uygun, ancak her koşulda milli ve manevi değerlerimizin farkında olarak yetişmeleri, ilim bayrağını şerefle taşımalarıdır" dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve okul yöneticilerinin katılımlarıyla, '2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Koordinasyonu ve Okul Güvenliği Toplantısı' gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de çevrimiçi olarak koordinasyon toplantısına katılarak, yeni eğitim öğretim yılında yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, son rakamlara göre Türkiye'de toplam 67 bin 124 okul, 18 milyon 85 bin 943 öğrenci, 1 milyon 112 bin 305 öğretmen bulunduğunu söyledi. Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bin 288 okulda, 28 bin 776 bin öğretmen ve 415 bin 191 öğrenci ile yeni bir seneye başlamanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Koca, "2022-2023 eğitim öğretim yılında Mersin'de 26 bin 713 yavrumuz okul öncesi eğitimine, 34 bin 836 öğrencimiz ilkokul 1. sınıfa başlayarak ilk defa okulla buluştular. 33 genç meslektaşımız ise meslek hayatlarına Mersin'de başladı" diye konuştu.

"Evlatlarımızın fırsat eşitliği çerçevesinde eğitim almasını hedefliyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığının genel politikasında 4 ana başlığın yer aldığını ifade eden Koca, "Bunlar, okullar arasındaki başarı farklarının azaltılması, öğretmenlerin mesleki gelişimi,

okul öncesi eğitime erişimin artırılması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesidir. Bu politikalar çerçevesinde bizler, 'her şey çocuklarımız için' diyerek yola çıktık ve 'büyük bir aile' olarak çocuklarımızın maddi ve manevi eğitimleri için her ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. En büyük idealimiz, evlatlarımızın fırsat eşitliği çerçevesinde ilim ve irfan geleneğimizle, bilimsel gelişmelerin ışığında, çağın gereklerine uygun, ancak her koşulda milli ve manevi değerlerimizin farkında olarak yetişmeleri, ilim bayrağını şerefle taşımalarıdır" ifadelerini kullandı.

"Yeni okullar açtık, derslik ve öğrenci sayımızı arttırdık"

Ders yılında olduğu gibi tatil sürecinde de boş durmayarak çocukların geleceği için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Koca, şöyle devam etti; "Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları ve destekleriyle her kademede yeni okullar açtık, okul öncesi eğitimde okul, derslik ve öğrenci sayılarımızı artırarak yüzde 100 başarıya ulaştık. Tüm ilçelerimizde eğitim ortamlarımızı her türlü donatım ve onarım desteğini sağlayarak iyileştirdik, mesleki eğitimin niteliğini ve niceliğini artırdık. Hayat boyu öğrenmede kurs ve kursiyer sayılarımızla Türkiye ortalamasının çok üstüne çıktık. Mersin'de kütüphanesiz okulumuz kalmazken 195 okulumuzun tamamında sıfır atık kütüphanesi kurduk, 28 Köy Yaşam Merkezimizi faaliyete geçirerek vatandaşlarımızla buluşturduk. Öğretmenlerimize yönelik mesleki gelişim çalışmalarını sürdürdük. 'Temel Eğitimde 10.000 Okul' ve 'Çevre Dostu 1000 Okul' projelerini başarıyla tamamladık. Milli Eğitim Bakanlığımızın göndermiş olduğu, eğitimde fırsat eşitliği bağlamında çok önemli bulduğumuz ders kitaplarını ve kaynak kitapları tüm okullarımızda öğrencilerimizin sıralarına dizdik. Bu sene ilk kez olarak bakanlığımız tüm kademelerde okullarımıza ayrı ayrı bütçe gönderdi. Bu çalışmaların eğitimde fırsat eşitliği bağlamında çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz."

Mersin'de Milli Eğitim camiası olarak her alanda başarı odaklı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Koca, "Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST Bilim Festivali'nden aldıkları 10 ödülle Mersin'e dönen takımlarımız bizleri gururlandırdı. Türkiye'de en çok proje üreten il olduk. Bu vesileyle TEKNOFEST kuşağı sevgili öğrencilerimizi ve çok değerli öğretmenlerimizi bir kez daha yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.