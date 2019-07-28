Mersin'de eğitim ve öğretimi destekleme kurs başvuruları başladı

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kurslar, yeni dönemde Mersin merkez, Tarsus, Anamur, Gülnar, Silifke, Mut ve yeni faaliyete başlayacak olan Erdemli ve Bozyazı şubeleriyle hizmet verecek.

Başvurularda yüzde 50 başarı, yüzde 50 sosyo-ekonomik durum gözetilecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrenciler için ücretsiz olan eğitim ve öğretimi destekleme kurslarından gerekli kriterleri yerine getiren öğrenciler faydalanabilecek. Mersin sınırları içerisinde ikamet eden öğrencilerin başvuru yapabileceği kurslara, öğrencilerin yüzde 50 başarısı, yüzde 50 sosyo-ekonomik yapısı gözetilerek alımlar yapılacak. Birinci dereceden şehit ve gazi yakınları (anne, baba, kardeş) hiçbir koşul aranmadan kurstan yararlanabilecek.

Başvuru için ne yapılması gerekiyor?

Kurslara başvuru yapmak isteyen öğrencilerin, (www.mersin.bel.tr) adresini ziyaret ederek ön kayıt yaptırması gerekiyor. Başvurular için detaylı bilgiler de yine aynı adreste yer alıyor. Öğrencilerin web sitesine girdikten sonra başvuru formunu doldurup, 'gönder' butonuna basarak, ekrana gelecek olan 'dosya yükle' butonundan istenilen belgeleri tarattıktan sonra sisteme yükleyip, cep telefonuna/ekrana gelen evrak numarasını mutlaka not etmesi gerekiyor. Bu şifre daha sonra başvurunun ne aşamada olduğunu kontrol etmek için kullanılabilecek.

Kayıtlar, 18 Ağustos'ta sona erecek

Okula devam eden öğrencilerden öğrenci belgesi, aile gelir durumu bildirir belge (SGK, maaş bordrosu, vergi mükellef belgesi) ve not ortalamasını gösterir belge (9, 10, 11. sınıflar için transkript) istenirken, mezun öğrencilerden ise diploma fotokopisi, aile gelir durumu bildirir belge ve adli sicil kaydı (e-devletten alınacak) isteniyor.

18 Ağustos'a kadar devam edecek olan ön kayıtlar değerlendirilmeye alındıktan sonra kontenjana giren öğrencilerden kesin kayıt için evraklar talep edilecek.