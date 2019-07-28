Mersin'de eğlence mekanındaki yangın zarar yol açtı

Mersin'de bir eğlence mekanında çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde yangın çıktı. Sabaha karşı içeride kimsenin bulunmadığı bir sırada çıkan yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. İş yerinin kapısını traktörle kırarak müdahale eden ekipler, uzun süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın dolayısıyla kullanılamaz hale gelen iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.