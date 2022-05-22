Mersin'de 'El bebek gül bebek' projesi devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, dar gelirli ailelerin 6-12 aylık bebekleri için 2020 yılının Nisan ayında hayata geçirilen 'El bebek gül bebek' projesinde, dağıtılan paket sayısının 25 bine ulaştığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde dar gelirli ailelere destek sunmak adına hayata geçirilen proje, Mersin'in 13 ilçesinde sürdürülüyor. 'Teksin' uygulaması üzerinden başvuruların alındığı projede, ailenin asgari ücret veya altında bir gelirinin olması şartı bulunuyor. 'El bebek gül bebek' projesi çerçevesinde 2021 yılının Şubat ayından itibaren 3 bin 771 aileye periyodik olarak destek paketleri ulaştırılıyor.

“Bu zamana kadar toplam 25 bin paket dağıtıldı”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinde 'El bebek gül bebek' projesinden sorumlu Başak Uludağ, dar gelirli ailelere pandemi döneminde destekte bulunmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini ve aldıkları olumlu geri dönüşlerle projeyi periyodik olarak sürdürdüklerini ifade etti. Uludağ, şöyle devam etti: "Paket içerisinde birer adet olmak üzere 4 numara 30'lu bebek bezi, pişik kremi, bebek şampuanı, ıslak mendil ve bebek maması yer alıyor. Projeye başvurular 'Alo 185 Teksin Mersin' üzerinden alınıyor. 6-12 aylık bebeği olan, asgari ücret ve altı geliri olan aileler başvuruda bulunuyor. Şartlar sağlanırsa aileler periyodik listeye alınıyor. Bebek 1 yaşına basıncaya kadar ailelerimiz her ay düzenli olarak bu hizmetten faydalanabiliyor. Taleplerimiz çok yoğun. Hizmetten Mersin'in 13 ilçesinde yaşayan aileler faydalanabiliyor. Ekonomik sorunların yaşandığı bu dönemde talepler de bayağı bir arttı. Elimizden geldiği kadar ailelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onların bütçelerine, masraflarını azaltmak için katkıda bulunmaya çalışıyoruz. 2020 yılının Nisan ayında başlatılan bu proje periyodik şekilde devam etmekte. Bu zamana kadar toplamda 25 bin ‘El bebek gül bebek' paketi dağıtıldı.”

“Başkanımıza çok teşekkür ederiz”

Destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren minik Asmin'in annesi Nimet Kırvarlı, “Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ailemizin bir ferdi, çocuklarımızın abisi gibi oldu. Allah razı olsun” dedi.