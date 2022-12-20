Mersin'de el emeği göz nuru ürünler kazanca dönüşüyor

Stantlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, kadınlar da emeklerini kazanca dönüştürme fırsatı yakaladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Üretici Kadın Stantları', kadınlara gelir kapısı olmaya ve emeklerini kazanca dönüştürmeye devam ediyor. Büyükşehir tarafından kentin birçok noktasında kurulan 'Üretici Kadın Stantları' bu kez de yılbaşı temasıyla kuruldu. Palm City Alışveriş Merkezinde stant açan üretici kadınlar, seramik eşya, biblo, kitap ayracı gibi el emeği göz nuru ürünlerini kazanca dönüştürüyor.

"Kadın elinden üretimi destekliyoruz"

Palm City Alışveriş Merkezi Pazarlama Yöneticisi Can Yazgan, Büyükşehirin 'Üretici Kadın Stantlarına' ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Alışveriş Merkezinde üretici kadın stantlarının yanı sıra, Büyükşehir Belediyesinin 'Yılbaşı' temalı atölyeleri de yer alıyor. Kadın elinden üretimi destekliyoruz. Bu çerçevede bu tarz projelerde yer almaya da devam edeceğiz" dedi.

"Büyükşehir sayesinde daha güçlü olacağız"

Büyükşehir'in üretici stantlarında ilk kez yer aldığını söyleyen üretici Damla Özdemir, "Evden üretim yapıyorum. Oyuncak bebek, çıngıraklar, emzik zincirleri üretiyorum. Sağ olsun Başkanım bize çok destek verdi, bizler de geldik. Yılbaşına kadar buradayız. Burada yoğun ilgi var, gelen giden çok oluyor. İnsanların el emeğine daha çok önem vermeleri gerekiyor. Çünkü biz evde üretiyoruz bunları. El emeğinin daha değerli olduğunu insanların bilmesi gerekiyor. Benim ilk stanttım, ilk kez katıldım. Çok memnun kaldım. Kısa sürede de olsa çok ürün çıkarttık, inşallah bundan sonra da devam ederiz. Büyükşehir, kadınlarımıza destek olduğu sürece, biz de onların sayesinde daha güçlü olacağız, daha iyi ve sağlıklı evlatlar yetiştirebileceğiz" diye konuştu.

"Belediyemiz kadın üreticilere destek verdi"

El emeği seramik ürünleri satışa çıkaran üretici Buket Peksel stant açmadan önce umutsuz olduğunu, ancak verilen desteği ve vatandaşların ilgisini görünce çok sevindiğini belirtti. Peksel, "Belediyemizin kadın üreticilere verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim. Çok güzel dostluklar kurdum burada, verimli de bir stant oldu. 2 yıldır bu işi yapıyorum, ama bu benim ilk stanttım. İlk başta biraz umutsuzdum. Çünkü, Türkiye'de sanatçıya ve el emeğine çok değer verilmediğini düşünüyordum. Ama kadınlar çok destek verdi ve bu beni çok mutlu etti. Çok gelen oluyor. Kadınlar 'Siz mi üretiyorsunuz bunları?' diye soruyor, 'biz üretiyoruz' deyince de bir tane alacakken, destek vermek amacıyla iki tane alıyorlar, çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.