Mersin'de Emekli Evi üyelerine ücretsiz ağız ve diş sağlığı taraması

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı diş sağlığı aracı içerisinde yapılan çalışmada, Emekli Evi üyelerinin diş kontrollerinin yanı sıra, sağlıklı ağız ve diş yapısı için yapmaları gerekenler hakkında da bilgiler verildi.

Organizasyonu ‘her şeyin başı sağlık' söylemlerine bağlı kalarak ‘ağız tadı diş sağlığıyla başlar' düşüncesiyle hayata geçirdiklerini söyleyen Toroslar Emekli Evi sorumlusu Çağdaş Yeter, “Bu amaç doğrultusunda emekli evi mensuplarının diş sağlıklarını kontrol etmek, varsa bir sorun tanı koydurarak daha sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamak istedik. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı diş sağlığı aracı ekibi ile diş sağlığı kontrollerini gerçekleştirdik. Diş sağlığı konusunda doğru uygulamaları kazanmalarını istedik. Hedef kitlemize, sağlıklı dokunuşlarla diş sağlığının önemini anlattık. Emekli Evi olarak her ay programladığımız sağlık aktiviteleri ile Mersin genelindeki emeklilerimizin bundan faydalanmalarını istedik” dedi.

Yapılan kontrolde, uzman doktor ve ekibinin kendisine dişleriyle ilgili sorunları detaylı olarak anlatıp, önerilerde bulunduğunu söyleyen Peruze Berki isimli vatandaş, “Diş sağlığımız yapıldı, çok memnun kaldık. Özel doktora gidemiyorum, çünkü emekli ve dar gelirli bir vatandaşım. Özele gidemediğim için buraya geldim, buradan bilgi alıp yönlendirildim. Hiçbir ayrıcalık gözetmeksizin, bütün halkımıza böyle bir hizmet verdiği için Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"Bütçemizi aşıyor"

Önceki aylarda alzheimer ve kalp sağlığı konusunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarının ardından yapılan ağız ve diş sağlığı kontrolünü çok beğendiğini söyleyen Mehmet Küçükdağ ise “Bence iyi bir çalışma, çünkü diş sağlığı çok önemli. Dışarıda bütçemizi aştı maalesef” ifadelerini kullandı.