Mersin'de emekliler için sağlıklı yaşam projesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İkinci Bahar Emekli Evi'nde emekli vatandaşlara yönelik sosyal, kültürel faaliyetlerin yanı sıra Alzheimer ve Demans'ı önlemek amacıyla yapılan hafıza geliştirme teknikleri kapsamında, sudoku eğitimi verilmeye başlandı.

'Emeklilikte Sağlıklı Yaşam Projesi' kapsamında başlatılan aktiviteler ile emekliler sağlıklı yaşıyor ve nörolojik hastalıkların önlenmesine yönelik etkinliklerle Alzheimer ve demans engelleniyor. Mersin İkinci Bahar Emekli Evi'nde verilen sudoku eğitimi sayesinde emeklilerin hafızalarının güçlenmesi ve zihinlerinin dinlenmesi sağlanırken, olası yaşanabilecek unutkanlıkların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Emeklilere fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitimi

Sağlıklı yaşam etkinlikleri kapsamında, fizik tedavi ve rehabilitasyon konulu eğitim semineri düzenlendi. Sudoku eğitimi öncesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından verilen interaktif fizyoterapi eğitimi ile emeklilerin en şikayetçi olduğu sağlık sorunlarına değinildi. Verilen eğitimde belirli yaş üzerindeki bireylerde sık görülen bel, boyun, diz ağrılarını önleyecek postür, esneme egzersizleri anlatılırken, yüksek tansiyon, diyabet ve obeziteyi önlemek için sağlıklı yaşam önerileri sunuldu. Egzersiz sonrası gerçekleştirilen müzikli şiir dinletisi ile de emekliler keyifli dakikalar geçirdi.