Mersin'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi

Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, öğrenci ve vatandaşlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yenişehir, Toroslar, Tarsus ve Akdeniz ilçesinde öğrenci ve çeşitli mahalle sakinlerinden oluşan bin 895 kişiye 'UYUMA' uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, ' En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi.

Eğitimlerde güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı, aile içi iletişim, çocuk-ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda bilgi verildi.